МРОТ на 2020 год повысили. Но это все равно мало

На днях стала известна минимальная зарплата на 2020 год.

Напомним, МРОТ на 2020 год устанавливается в размере прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал 2019.

В 2020 году МРОТ составит 12130 руб., что на 850 рублей или 7,5 % больше, чем в 2019-ом. Это выше, чем прогнозируемая инфляция, которая составит 3,8 %.

Между тем по мнению Федерации профсоюзов, несмотря на существующий механизм индексации МРОТ, его величина даже после повышения не будет соответствовать реальной стоимости жизни работников. Это относится и к потребительской корзине, на основе которой рассчитывается прожиточный минимум.

ФНПР продолжает добиваться увеличения МРОТ не до величины прожиточного минимума, а до величины минимального (восстановительного) потребительского бюджета (МПБ). Он включает в себя не только минимальный набор материальных благ, но и услуги, влияющие на качество жизни человека (активный отдых, приобщение к ценностям культуры и т.д.).

В Генеральном соглашении на 2018-2020 годы стороны социального партнерства договорились развивать именно такую методику. По расчетам ФНПР, величина МПБ без учета семейной нагрузки должна составлять более 30 тысяч рублей на 1 января 2020 года.