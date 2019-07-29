Налоговики отслеживают результаты торгов и требуют от иногородних победителей открыть «обособку»

Компания выиграла тендер на проведение проектных работ. Причем заказчиком выступает организация из другого региона.

Через месяц фирма-исполнитель получила из ИФНС по Республике Хакасия (по месту учета заказчика) письмо, в котором сообщается о необходимости зарегистрировать обособленное подразделение и соответственно платить налоги по месту учета этой «обособки».

Такой историей поделилась участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Напомним, согласно пункту 2 статьи 11 НК под обособленным подразделением организации понимается любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места (на срок более 1 месяца).

Между тем в данном случае компания не намерена оборудовать рабочие места и разрабатывать проект будет на своей территории.

Подскажите, это норма , и я просто раньше не сталкивалась с таким требованием, или ноу хау от фнс? Выиграли тендер на проектные!! работы в соседнем регионе. Не прошло и месяца прилетело такое письмо, где мы «обязаны » встать как оп. Вариантов других нет, пояснений не просят. Я конечно понимаю что Хакасия в глубокой нищите, но чтоб кнутом к себе загоняли. Борьба за каждую копейку НДФЛа? Люди наши были там всего один раз для сбора информации и данных для проектирования — пишет Наталья

Напомним, это не первый случай, когда налоговики в качестве обособленного подразделения организации рассматривают то, что никак «обособкой» не является.

Например, владелец интернет-магазина был оштрафован за нерегистрацию «обособки», в качестве которой ИФНС рассматривала хостинг-площадку.