Госдума планирует сократить количество способов госзакупок с 11 до трех

Госдума осенью рассмотрит правительственный законопроект, в котором среди прочего будет норма о сокращении способов госзакупок с 11 до трех.

Об этом сообщил во вторник на встрече с журналистами первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков («Единая Россия»). Он возглавляет рабочую группу по разработке проекта, пишет ТАСС.

Депутат рассказал, что в рабочую группу поступило более 200 предложений. Перечисляя согласованные предложения, которые должны войти в готовящийся законопроект, он пояснил, что речь идет о том, чтобы «сократить количество способов закупок с 11 до трех: оставить конкурс, аукцион, запрос котировок и убрать запрос предложений, двухэтапный конкурс и другие виды». Кроме того, предполагается «оптимизировать порядок их [закупок] проведения и сократить сроки».

Помимо согласованных поправок в законодательство о госзакупках, рабочая группа рассматривает ряд норм, которые пока остаются дискуссионными, отметил первый вице-спикер. В частности, предлагается ввести рейтинг деловой репутации предпринимателей с автоматическим его формированием для участия в торгах через ЕИС.

Также обсуждается возможность усилить борьбу с «профессиональными жалобщиками» новой нормой, которая предполагает «введение механизма обеспечения жалобы на этапе размещения», сказал парламентарий. «Если жалоба обоснованна, обеспечение возвращается. Если жалоба необоснованна — обеспечение удерживается», — пояснил Жуков.