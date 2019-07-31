Как ФНС решила прикинутся Роспотребнадзором и что из этого получилось

На сайте Федеральной налоговой службы есть раздел «Часто задаваемые вопросы». Там есть много полезной информации по разным налогам и применению ККТ.

Особенно много вопросов сейчас от самозанятых граждан, поскольку налог на профессиональный доход новый и как этот режим применять не всегда понятно.

Однако среди налоговых вопросов, прямо относящихся к компетенции ФНС, затесался вопрос, который не имеет отношения к этому ведомству. И, глядя ответ на него, создается впечатление, что Закон о защите прав потребителя просто не открывали.

Что же тут не так, спросите вы? А все не так.

Прежде всего, ФНС не имеет права давать разъяснения по ЗоЗПП, это компетенция Роспотребнадзора (п.6 ст.40 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»). Полномочия же ФНС указаны в Положении, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506, где ничего похожего на права потребителей не содержится.

Но дело даже не в полномочиях, просто в ЗоЗПП прямо написано, кто такие изготовители, продавцы и исполнители. Причем в самом начале закона, в преамбуле:

изготовитель — организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям;

исполнитель — организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору;

продавец — организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи;

Поскольку в вопросе не указано, что самозанятый гражданин является ИП, то скорее всего он таковым не является. Поэтому он никак не может быть изготовителем, исполнителем или продавцом для целей ЗоЗПП.

Однако этот ответ с сайта ФНС уже публикуют СМИ, напрасно пугая самозанятых граждан.