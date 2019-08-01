Банки поборются за новых клиентов - предпенсионеров

Банки начали борьбу за новый сегмент клиентов — предпенсионеров.

Кредитные организации планируют привлекать граждан специальными условиями обслуживания и мотивировать на дальнейший перевод к ним пенсий, узнал «Коммерсантъ».

Так, Почта-банк в начале августа запускает для граждан предпенсионного возраста специальное предложение по обслуживанию, рассказали «Ъ» в кредитной организации. Женщины от 50 лет и мужчины от 55 лет смогут пользоваться условиями облуживания и бонусами, которые ранее были доступны клиентам, получающим в банке пенсию. Речь идет, в частности, о снижении ставки по кредиту на 2% годовых, надбавке 0,25% годовых к ставке по вкладу, выплате до 6% годовых на остаток по сберегательному счету, кешбэке 3% и т. п.

Для этого действующим и потенциальным клиентам Почта-банка необходимо подписать заявления о подключении соответствующего тарифа и о намерении в будущем перевести свою пенсию в банк. Предпенсионеры смогут пользоваться льготными условиями обслуживания в течение девяти месяцев. Граждане смогут сохранить основные льготы и в дальнейшем, но для этого потребуется перевести зарплату в банк либо ежемесячно тратить от 10 тыс. руб. его картами.

В Совкомбанке в случае получения пенсии гражданам предлагается снижение ставки по кредитам, дисконт может составить до пяти процентных пунктов (но не ниже 14% годовых).

Сбербанк в случае получения у него пенсии по кредитам наличными снижает ставку на один процентный пункт. ВТБ предлагает пенсионерам льготные ставки и специальные условия обслуживания.

В ближайшее время ВТБ и Сбербанк планируют также включиться в борьбу за предпенсионеров. "В законодательстве люди, выходящие на пенсию через пять лет, выделены отдельной группой, Сбербанк готовит для таких клиентов, а их в банке семь миллионов, специальные предложения",— пояснили в пресс-службе банка.

Люди пред- и пенсионного возраста зарекомендовали себя как аккуратные плательщики и активные вкладчики, поэтому неудивительно, что банки начинают более активно конкурировать за этот клиентский сегмент.