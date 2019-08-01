Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых официантам

Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых. Сейчас сервис работает в ресторане «Хлеб насущный» на Страстном бульваре в Москве, партнер проекта – банк «Русский стандарт».

Клиент может оставить чаевые при оплате заказа, рассказал «Ведомостям» представитель.платежной системы. После того как на терминале появится сумма заказа, официант может предложить посетителю ввести сумму чаевых. Совокупный платеж (счет и чаевые) списывается с банковской карты одним платежом. Сервис доступен только владельцам карт Visa.

Чаевые отправляются официанту на его личный электронный кошелек и проходят как акт дарения (дарение между физлицами НДФЛ не облагается). Чтобы получить чаевые безналичным способом, официанты могут подключить услугу «чаевые» в личном кабинете «Русского стандарта» и привязать к созданному электронному кошельку свою банковскую карту, указывает он. Представитель «Русского стандарта» говорит, что привязать можно карту Visa любого банка.

В основе сервиса перевода онлайн-чаевых от Visa – все та же технология переводов с карты на карту. Потребитель комиссию не платит, но с банка платежная система возьмет такую же комиссию, как и при обычном переводе с карты на карту.

Перевести чаевые официанта на счет ресторана сейчас невозможно, констатирует президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Дело в том, что вернуть официанту чаевые в полном объеме не получится, поскольку нужно будет уплатить налог, так что со 100 руб. чаевых не останется ничего.

Электронные чаевые в новом сервисе не включаются в сумму торгового оборота ресторана: в конце дня банк отправляет на счет ресторана его доходы от заказов и отдельно – на кошельки официантам их чаевые. Чтобы исключить мошенничество с использованием этой услуги, чаевые можно оставить лишь в виде определенного процента от суммы заказа, клиент выбирает на терминале из нескольких опций, максимум 20%.