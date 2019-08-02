Как порядок применения ККТ влияет на освобождение от НДС при продаже билетов на концерты

В соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 НК освобождается от НДС реализация организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства, входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности .

Приказом Министерства культуры РФ от 17.12.2008 № 257 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359 утверждены формы БСО при реализации билетов и абонементов на посещение культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий.

Вместе с тем организации и ИП, оказывающие услуги населению (включая услуги по показу театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий) согласно пунктам 1 и 2 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ обязаны применять ККТ и выдавать покупателю на бумажном носителе, либо направлять в электронной форме кассовые чеки или БСО.

Для целей 54-ФЗ под бланком строгой отчетности понимается первичный учетный документ, приравненный к кассовому чеку, сформированный в электронной форме или отпечатанный с применением специальной автоматизированной системы.

С учетом изложенного организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусства, вправе применять освобождение от НДС при реализации физлицам входных билетов на мероприятия в следующих случаях:

— в случае выдачи билета в виде БСО, сформированного в порядке, предусмотренном Законом № 54-ФЗ;

— в случае одновременной выдачи билета по форме, установленной Приказом Минкультуры, и кассового чека (БСО), сформированного в порядке, предусмотренном Законом № 54-ФЗ.

Вместе с тем, положения Закона № 54-ФЗ не содержат запрета на выдачу кассового чека или БСО, в порядке, предусмотренном указанным законом, в случае осуществления безналичных расчетов между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусства, вправе применять освобождение от НДС при реализации входных билетов при осуществлении расчетов в безналичном порядке, за исключением осуществления ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением, в следующих случаях:

— в случае выдачи билета в виде БСО, сформированного в порядке, предусмотренном Законом № 54-ФЗ;

— в случае выдачи билета по форме, установленной Приказом Минкультуры.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/11865@ от 20.06.2019.