Новый порядок формирования кодов для госзакупок скоро станет еще новее

31 июля опубликован Приказ Минфина № 55н от 10.04.2019, который устанавливает порядка формирования идентификационного кода закупки.

Идентификационный код закупки используется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Код формируется заказчиком и состоит из 36 разрядов. Он содержит год размещения извещения о закупке, идентификационный код заказчика, номер закупки, код объекта закупки и код вида расходов по бюджетной классификации.

Между тем уже 1 августа на федеральном портале Минфин опубликовал уведомление о разработке поправок в этот Приказ.

Дело в том, что после издания вышеназванного Приказа № 55н вышел Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ, предусматривающий существенные изменения в отношении планирования закупок, в том числе в части исключения формирования плана закупок и осуществления планирования закупок в составе единого плана-графика закупок.

Текст поправок в Приказ Минфина № 55н пока не опубликован.