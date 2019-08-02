Медведева «достали» недобросовестные подрядчики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками.

«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала», — цитирует премьера ТАСС.

Медведев напомнил, что уже давал поручение по поводу усиления ответственности в отношении недобросовестных подрядчиков. Речь, по его словам, идет не только об элементарной административной ответственности, но и о введении специального уголовного состава, связанного с манипуляциями итогов конкурсов.

Премьер заметил, что не стоит раздувать подобные ситуации, но случаи, когда деятельность участников конкурса направлена на то, чтобы заранее уничтожить его результаты, должны быть наказуемы.

«Заявка дается в таком виде, который не исполним, соответственно, конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно, в результате все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией», — сказал глава правительства.

Он сделал акцент на то, что причины могут быть разными: желание просто «разбить» конкурс и в будущем поучаствовать в его отдельных частях, действия назло и другие.