Клерк.Ру

На «Клерке» появился блог налогового юриста Аркадия Брызгалина

В корпоративных блогах «Клерка» появился новый участник — известный налоговый юрист Аркадий Брызгалин.

Аркадий Брызгалин — генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала «Налоги и финансовое право».

Сегодня в блоге опубликованы две интересные статьи: «ФНС не может собрать налоги с 800 тыс. участков и домов из-за нехватки данных» и «Когда уклоняться от налогов необходимо, чтобы выжить: мнение ВС».

Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие публикации. Кнопка подписки находится под имением и фамилией владельца блога.

Полный список корпоративных участников и их публикации можно найти в наших блогах.

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