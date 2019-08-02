На «Клерке» появился блог налогового юриста Аркадия Брызгалина

Press F Какие то у вас двойные стандарты) И мы тоже надеемся,что вы когда нибудь научитесь все нормально ... Ссылаясь на нюансы своей программы, налоговики отказываются снять незаконную блокировку счета

РК44 Если вдруг я там окажусь, меня выгонят, не дав ничего увидеть, т.к. я с первого дня распишу и нах... Ссылаясь на нюансы своей программы, налоговики отказываются снять незаконную блокировку счета

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РК44 Зачем вообще нужны сотрудники ИФНС и зачем вообще платить им зарплату, если они ничего не делают ... Ссылаясь на нюансы своей программы, налоговики отказываются снять незаконную блокировку счета

Над.К Я не представляю, кому и какие инспекторы помогают заполнять отчетность. У нас давно к ним просто... Ссылаясь на нюансы своей программы, налоговики отказываются снять незаконную блокировку счета

Сергей Орешков Мой бизнес, исправил ошибку. БЭСТ-ОФИС вообще не работает на моей технике.... БЭСТ или не БЭСТ?

Сергей Орешков Может количество вопросов сократилось потому что клиенты старые ушли от вас? Судя по стабильности... Что не нового в Бухсофте?

fetisovsergei Полагаю, что типовые уставы упростят людям жизнь. Это возможность сэкономить деньги и время. ... Утверждены типовые уставы ООО. И что теперь?

Виктория Острянская Пожалуйста, держитесь.Честная журналистика-это достояние общества, в полном смысле этого слова. Ф... На связи!

Над.К Система налогообложения роли вообще не играет, причем тут ЕНВД? Обязанности выдавать именно БСО н... Какие БСО применяются с июля 2019

MaxC А вы можете ещё соврать про мифические 7 тысяч.А Вы умеете врать лучше, чем Росстат? ... Ссылаясь на нюансы своей программы, налоговики отказываются снять незаконную блокировку счета