На «Клерке» появился блог налогового юриста Аркадия Брызгалина

Вечер добрый , ....таки вы построили детский сад?
суды будут всегда с работой , государство обеспечит поступление дел ... ...
У меня двойные стандарты? В каком месте, позвольте поинтересоваться? Что будет, если налогоплател...
Какие то у вас двойные стандарты) И мы тоже надеемся,что вы когда нибудь научитесь все нормально ...
Ой, "я таки Вас умоляю"(с). Во-первых, про то, кому он помогает, мы не знаем, нормальные/приличны...
Вот-вот. Я тоже зависла, когда прочла. Совершенно непонятно, "кто на ком стоял"(с). Впрочем, это ...
Всех - это воров во власти?
Слушайте, вы перестаньте с больной головы на здоровую перекладывать вину. За свои ошибки налогопл...
Это что, моему ИП (упрощенец, 15% с момента регистрации) пришло решение о приостановлении за нес...
Если вдруг я там окажусь, меня выгонят, не дав ничего увидеть, т.к. я с первого дня распишу и нах...
Спасибо за пожелание) А вам я пожелаю оказаться на работе в одной из Московских ИФНС) Сможете уви...
Я вроде по зп уже все разъяснил) Вы недавно предъявили мне,что мы получаем по 50к) Я назвал вам с...
Доступа в служебные помещения у вас быть и не должно) Везде электронные замки и это правильно из ...
Вот 14т. на первом году уже похоже на правду, в отличие от вчерашнего утверждения "7 тысяч". Да,...
вряд ли кто-то умеет требовать настолько "приятно", как Налоговая: "Инспекция .... предупреждает ...
Веселый этот человек Навальный! Как из мультфильма капитан Врунгель - как вы судно назовёте ...!...
Вы на отчеты не сползайте, давайте всё же с зарплатами разберемся.Среднемесячная примерно соответ...
Зачем вообще нужны сотрудники ИФНС и зачем вообще платить им зарплату, если они ничего не делают ...
Я не представляю, кому и какие инспекторы помогают заполнять отчетность. У нас давно к ним просто...
Мой бизнес, исправил ошибку. БЭСТ-ОФИС вообще не работает на моей технике....
Может количество вопросов сократилось потому что клиенты старые ушли от вас? Судя по стабильности...
Конечно. Как интересно Росбалт (http://www.rosbalt.ru/russia/2019/08/03/1795446.html) пишет - сна...
Дискутёр из меня так себе. Грешу многословием и необъективностью. Я лучше почитаю )))...
Полагаю, что типовые уставы упростят людям жизнь. Это возможность сэкономить деньги и время. ...
http://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2019/02/27/zabil-do-smerti.-v-aleksandrovskom-rajone-n...
ну вот моя первая премия была - 18к,при двойном окладе - 7к) очень большая?))) Если это не приори...
средне-месячная за тот период работы (сер 2016-сер 2017) у меня вышла 14к) ...
Ну вот зато такие низко-низкоинтеллектуальные инспектора помогают вам заполнять те же отчеты РСВ ...
Пожалуйста, держитесь.Честная журналистика-это достояние общества, в полном смысле этого слова. Ф...
К нам на работу бухом приходила устраиваться бывший инспектор ФНС. Давно это, правда, было. Расск...
Нет, конечно же. Этому специально учится надо, и то не у всех получится.=============Я, мягко выр...
Система налогообложения роли вообще не играет, причем тут ЕНВД? Обязанности выдавать именно БСО н...
«Я готов предугадывать мысли людей и собак, Но мышление устриц – это какой-то мрак: С...
Can't buy me love....(С) Beatles"Опять конторы на замке, опять кого-то бьют, и юбки тонкие трещат...
А вы можете ещё соврать про мифические 7 тысяч.А Вы умеете врать лучше, чем Росстат? ...
Я - за контроль над расходами.Потому что, "малоимущие" не только Бентли имеют, но и за гос. пособ...