ИП, которому ИФНС доначислила 1 млрд. рублей, задолжал налоговикам еще 700 миллионов

О новых «налоговых приключениях» ИП Ибатуллина из Башкирии сообщают сегодня СМИ.

Напомним, данный ИП «прославился» тем, что ИФНС доначислила ему беспрецедентную для малого бизнеса сумму налогов - 14 миллиард рублей. Эта история вызвала широкий резонанс в бизнес-среде. Многие с любопытством следят за развитием событий.

ИП Ибатуллин из Уфы, применяющий ОСНО, закупал товар у ИП Грузинцева из Калужской области, и по этим покупками применял профессиональный налоговый вычет по НДФЛ и вычет по НДС.

При этом ИП Грузинцев утверждает, что знать не знает никакого Ибатуллина и ничего ему не продавал. Грузинцев применяет УСН и якобы с НДС дела не имеет вообще.

Кто из них врет, а кто говорит правду, разбирался суд.

Между тем стало известно, что налоговики предъявили новые претензии к этому ИП. На этот раз сотрудники экономической безопасности выявили факт уклонения от уплаты налогов Марата Ибатуллина на сумму 709,5 млн. рублей. Как сообщает «Комсомольская правда-Уфа», предприниматель представлял налоговой службе декларации с заведомо ложными сведениями.