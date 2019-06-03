История о налоговых доначислениях ИП на 1 млрд. руб: продолжение

Ранее мы рассказывали о беспрецедентном доначислении налогов на сумму 1 млрд. рублей индивидуальному предпринимателю из Башкирии.

В первой инстанции он выиграл, но апелляция это решение отменила. Теперь ИП готовится доказать свою правоту в кассационной инстанции.

Итак, краткое изложение «предыдущих серий»...

Первая инстанция

ИП Ибатуллин из Уфы, применяющий ОСНО, закупал товар у ИП Грузинцева из Калужской области, и по этим покупками применял профессиональный налоговый вычет по НДФЛ и вычет по НДС. Всего товара куплено на 2,6 млрд. рублей.

При этом ИП Грузинцев утверждает, что знать не знает никакого Ибатуллина и ничего ему не продавал. Грузинцев применяет УСН и якобы с НДС дела не имеет вообще.

Кто из них врет, а кто говорит правду, разбирался суд (дело № А07-22894/2018).

Арбитражный суд Республики Башкирия встал на сторону ИП Ибатуллина и отменил доначисления.

Суд указал, что ИП Грузинцев не заинтересован в даче показаний, подтверждающих его связь с ИП Ибатуллиным, так как в данном случае уже Грузинцеву будут доначислены огромные суммы НДС и НДФЛ.

Арбитражный суд пришел к выводу, что доводы налогового органа о не проявлении налогоплательщиком должной степени осмотрительности не подтверждены. Заявителем приняты все возможные меры проявления должной осмотрительности при вступлении в договорные отношения с ИП Грузинцевым.

Налогоплательщиком было подробно описано, каким образом произошло знакомство с ИП Грузинцевым, что договор поставки был подписан в присутствии обеих сторон. В момент подписания договора Грузинцев предоставил заявителю копию своего паспорта и свой ИНН, ОГРН и сказал, что применяет ОСНО.

В деле также присутствуют показания перевозчика (ИП Жигулина), который доставлял товар из Москвы и подтверждает, что его приобретали у ИП Грузинцева.

ИП Ибатуллин сообщил, по какому номеру телефона он связывался со своим поставщиком. Однако тот утверждает, что в работе использует совсем другой номер. Между тем суд установил, что номер, названный покупателем, поставщик, в частности, указал в анкете банка.

В итоге суд встал на сторону ИП Ибатуллина и отменил начисления НДС и НДФЛ по акту проверки.

История вызвала настоящую бурю в комментариях на «Клерке». На телеграм-канале «Мытарь», наблюдая за баталией в комментах, устроили голосование.

Вторая инстанция

Однако 18 апелляционный арбитражный суд решение первой инстанции отменил.

По результатам экспертиз установлено, что подписи, имеющиеся на документах, представленных ИП Ибатуллиным М.М., а именно: договоре поставки от 01.01.2013 б/н, счетах-фактурах, товарных накладных, выполнены не Грузинцевым, а другим лицом, а печати, на документах, а именно: товарных накладных и квитанциях к приходно-кассовым ордерам, выполнены не печатью ИП Грузинцева, а другим клише, имеющим внешнее сходство с печатью ИП Грузинцева.

Суд также указал на неувязки с номерами ГТД, указанными в счетах-фактурах.

Расчеты по договору были осуществлены только в наличной форме, наличные денежные средства ИП Ибатуллин М.М. в большинстве случаев лично передавал помощнику ИП Грузинцева С.А. «Сергею», а тот выдавал квитанцию к ПКО

Однако, как сказано выше, печать на ПКО эксперты посчитали поддельной.

Суд также указал, что перевозчик ИП Жигулин, загружаясь товаром, получал документы от имени ИП Грузинцева, но лично с Грузинцевым не встречался. Все процедуры проходили через некого Сергея, который является «смотрящим» базы, на которой осуществлялась загрузка. Грузили фуру китайцы, азейрбайджанцы и другие, при загрузке товара в основном присутствовал Сергей.

Суд отметил, что ИП Ибатуллин не представил доказательства фактического исполнения договора, а именно: заявки на товар по наименованию, ассортименту и цене, переписку о согласовании заявок с ИП Грузинцевым по вопросам качества, количества, возврата товара в случае наличия брака, оплаты товара, акты сверок взаимной задолженности, а также любые иные доказательства, подтверждающие исполнение договора.

Также е обнаружил суд и факты ведения телефонных переговоров между ИП Грузинцевым и ИП Ибатуллиным, а также иную деловую переписку.

В этой связи суд пришел к выводу, что никакой сделки между этими ИП не было.

Однако ИП Ибатуллин утверждает, что сделка была.

Третья инстанция

Представитель ИП Ибатуллина Ишбулатов Р. Р. подготовил кассационную жалобу, с которой ознакомился «Клерк».

Ишбулатов считает, что люди, прикрывающие ИП Грузинцева и которые координировали всю выездную налоговую проверку в отношении ИП Ибатуллина провели великолепную стратегическую игру. В результате ИП Ибатуллину доначислены налоги, пени, штраф в размере более 1 миллиарда рублей, а ИП Грузинцев выведен из-под удара.

Из ИФНС № 5 по Калужской области в отношении ИП Грузинцева было сообщено, что декларации по НДС, УСН и ЕНВД представлены им в электронном виде. Однако в деле фигурирует этот ответ, в котором декларация по НДС уже не упоминается.

Апелляционный суд рассматривал апелляционную жалобу ИП Грузинцева, которая на практике даже не направлялась в адрес заявителя, а также при вынесении постановления в заседании якобы принял участие ИП Грузинцев, который в действительности участие в судебном заседании не принимал.

В жалобе подробно описываются фактические обстоятельства дела — когда и при каких обстоятельствах ИП Ибатуллин познакомился с ИП Грузинцевым.

Когда бизнес ИП Ибатуллина стал расширяться, его знакомая ИП Ситдикова предложила ему в качестве поставщика ИП Грузинцева, у которого она сама закупала товар. Женщина подтвердила этот факт в письменных пояснениях, к которым приложила документы. Однако Апелляционный суд новые доказательства рассматривать просто не стал.

В жалобе указывается, что после запуска налоговиками комплекса АСК НДС никаких проблем в правильности исчисления НДС ни у Ибатуллина, ни у Грузинцева не возникало. В рамках камеральных проверок трех налоговых периодов по НДС за 2015 год инспекция осуществляла полный комплекс контрольных мероприятий, который сопоставим с выездной налоговой проверкой и никаких нарушений не выявляла.

ИИ Ибатуллин, как указано в жалобе, проявил достаточную должную осмотрительность, что включает в себя:

— заключение и подписание договора в личном присутствии Грузинцева;

— истребование и получение у Грузинцева копии его паспорта и копии свидетельства ЕГРИП, которые заверены печатью ИП Грузинцева;

— обмен с Грузинцевым контактными данными, Грузинцевым были предоставлены номера мобильных телефонов для связи с ним;

— Грузинцев осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в г. Москва, что подтверждается в том числе и самим Грузинцевым и данными, полученными инспекцией (договорами аренды складских помещений, расположенных в г. Москва).

В жалобе приводятся факты, опровергающие выводы, сделанные в апелляционной инстанции, в том числе относительно экспертизы подписи, номеров ГТД. Если ИП Грузинцев в своих счетах-фактурах указан неверные ГТД, причем туту его покупатель?

В частности, суд указал, что в одной поставке фигурируют платочки носовые, которые согласно ГТД, были завезены в РФ 4 года. Суд указал, что платочки не могут храниться 4 года. Между тем согласно ГОСТу этот товар вообще не имеет лимитированного срока хранения.

Кроме того, по распечаткам звонков Грузинцева видно, что он регулярно звонит в Китай. Кроме того, он подавал ходатайство об отложении судебного заседания в связи с командировкой в Китай для закупа товара.

Соответственно, ИП Грузинцев закупает товар в Китае и продает его в России, отмечается в жалобе.

В декларации по УСН ИП Грузинцев отражал только доходы от сдачи в аренду помещений в Калужской области. Его деятельность в Москве в декларации не отражена, говорится в жалобе. Причем известно, что в Москве он арендовал складские помещения.

Эти и многие другие аргументы, приведенные в документе, будет рассматривать Арбитражный суд Уральского округа.

Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.