Копить на пенсию самостоятельно готовы немногие. Почему?

45 % участников опроса, прошедшего на нашем сайте, при достижении пенсионного возраста рассчитывают только на страховую пенсию, сформированную исходя из уплаченных работодателем взносов.

31 % респондентов на государство особо не надеются и предпочитают копить на пенсию самостоятельно.

12 % будущих пенсионеров надеются, что на пенсии им будут помогать дети.

Еще 12 % опрошенных заявили, что не задумываются надо вопросом своего материального обеспечения в старости, потому что до пенсии им еще далеко. Как говорила героиня известного американского фильма, об этом я подумаю завтра...

Таким образом, менее трети опрошенных нами граждан готовы копить на пенсию самостоятельно. Почему? Выясним это в ходе нового опроса.