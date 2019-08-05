У большинства россиян работа – сплошной стресс

Портал Superjob провел опрос и выяснил, что 89 % россиян испытывают стрессы на работе.

Лишь 7 % опрошенных сказали, что у них стресса из-за работы не бывает.

24 % респондентов связали стресс с авральным режимом работы, боязнью допустить ошибку или поведением клиентов. 14% считают, что стресс вызывает отношение руководства, а еще 10% — непрофессионализм начальства, передает «Интерфакс».

У 9% респондентов стресс вызывают задержки зарплаты или ее размер.

По 4% опрошенных сказали, что испытывают стресс, когда у них мало работы и когда они перегружены.

Напомним, недавно участники бухгалтерского сообщества на Фейсбуке обсуждали варианты своего поведения в случае совершения рабочей ошибки, а также способы снятия стресса.