На детей до 3 лет будут платить прожиточный минимум. Но не всем

Опубликован Федеральный закон от 02.08.2019 № 305-ФЗ, который изменяет правила выплаты пособий на детей.

Если раньше пособие на первого и второго ребенка платили семьям с доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов до исполнения ребенку 1,5 лет, то теперь изменился возраст ребенка и критерий нуждаемости.

Получать пособие в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте РФ будут семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов до исполнения ребенку 3 лет.

Таким образом, это пособие заменить 50-рублевую компенсацию, которую сотрудницам с детьми платили работодатели.

Напомним, ранее Минтруд публиковал проект, которым Указа Президента РФ от 30.05.1994 № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан» признавался утратившим силу.

Согласно этому документу с 2020 года платить 50 рублей работодатели должны только тем, кому это пособие назначено ранее 01.01.2020.

Однако через некоторое время данный проект с портала был удален.