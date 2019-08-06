Чиновники просят увеличить им командировочные

Российские чиновники просят у несколько раз увеличить им командировочные.

Письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос представители профсоюзов направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, возглавляемую вице-премьером Татьяной Голиковой. С письмом ознакомились «Известия».

Обращение инициировал профсоюз работников госучреждений. Сегодня сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке. Постановление о нормах возмещения командировочных было подписано в 2002 году и с тех пор не пересматривалось.

«100 рублей — это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды», — заявил «Известиям» председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов.

Какой именно суточный лимит средств необходим чиновникам в командировках, он пояснить затруднился. Но напомнил, что Налоговый кодекс позволяет частным компаниям не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 рублей при командировках по России. По мнению Водянова, несправедливо, что в коммерческих компаниях люди получают в семь раз больше.