Минтруд ответил на сообщения СМИ об уровне бедности в России

Сегодня РБК со ссылкой на данные Росстата ранее сообщило, что в России 26% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Минтруд в ответ на эту публикацию заявил, что были использованы устаревшие статистические данные.

«В статистическом мониторинге Росстата представлены данные за 2017 год. В то же время с 2018 года объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, существенно вырос», — ответили в Минтруде на запрос РИА Новости.

В министерстве признали, что основную часть бедного населения сегодня составляют семьи с детьми и рассказали, что планируют делать для устойчивого роста их реальных доходов.

Одна из основных мер — различные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, которые оказывают «существенную материальную поддержку семьям с детьми».

Помимо этого, запланированы программные действия в рамках нацпроектов и другие мероприятия.