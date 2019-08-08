Утверждены формы сообщений организациям о начисленном транспортном и земельном налоге

Приказом ФНС от 05.07.2019 № ММВ-7-21/337@ утверждены формы сообщений об исчисленных налоговым органом суммах транспортного и земельного налогов.

Они начнут использоваться с 2021 года – именно с этого времени отменяется обязанность организаций представлять декларации по указанным налогам, поясняет пресс-служба налогового ведомства.

Налоговые органы будут формировать сообщения на основе имеющейся информации об объектах налогообложения и их владельцах, включая сведения из органов Росреестра, ГИБДД, МЧС России, Росморречфлота, Росавиации, гостехнадзора. Сформированные сообщения будут направляться налогоплательщикам - организациям в электронном виде или по почте. Если размер налоговых льгот равен сумме исчисленного налога, то соответствующее сообщение формироваться не будет.

В течение десяти дней после получения сообщения организация вправе представить в инспекцию пояснения и (или) документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов, обоснованность применения пониженных ставок, льгот или наличие оснований для освобождения от налогообложения. О результатах их рассмотрения налоговый орган ее проинформирует. Если на то будут основания, он проведет перерасчет налогов и направит уточненное сообщение. Если с учетом результатов рассмотрения пояснений и (или) документов суммы исчисленных налогов, отраженные в сообщении, превысят суммы уплаченных организацией налогов за соответствующий период, то инспекция фиксирует недоимку и приступает к ее взысканию в общеустановленном порядке.