В реестр ККТ добавили модель для электронных БСО

В реестр контрольно-кассовой техники включены сведения о трех новых моделях контрольно-кассовой техники, сообщила УФНС Костромской области.

Приказами от 23.07.2019 №№ ЕД-7-20/367@ и ЕД-7-20/368@ добавлены модели «ШТРИХ-М-01-Ф» версия 002, «MSPOS-D-Ф» версия 001 и «GUSTOM TK302-ФБ» версия 003, которые поддерживают формат фискальных документов обеих утвержденных в настоящее время версий 1.05 и 1.1. При этом, модель «GUSTOM TK302-ФБ» используется только при услугах, для формирования, печати и передачи в электронной форме БСО.

Кроме того, приказом ФНС России от 01.08.2019 № СА-7-20/389@ реестр экспертных организаций дополнен очередной организацией – ООО «МультСофт Системз» (ИНН 77007166518).

На 01.08.2019 право самостоятельно выполнять функции по организации и проведению экспертизы моделей ККТ и технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных) в настоящее время предоставлено 9 организациям.