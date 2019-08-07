Клерк.Ру

Чехия отказалась выдать России главу разорившегося банка «Интеркоммерц»

Бывший председатель правления разорившегося банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский не будет выдан России.


Решение отказать в экстрадиции Бугаевского приняла министр юстиции Мария Бенешова, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальных представителей чешского Минюста. От каких-либо дополнительных комментариев в Минюсте воздержались.


Ранее Пражский городской суд и Верховный суд Чехии разрешили экстрадировать главу банка «Интеркоммерц» в Россию, но окончательное решение о том, выдавать ли Бугаевского принимала министр юстиции.



  • Александр Бугаевский, объявленный Россией в международный розыск, был задержан в Чехии в апреле 2018 года. В России Бугаевского подозревают мошенничестве почти на 4 миллиарда рублей — эти средства, предполагает следствие, он вывел из «Интеркоммерца» перед тем, как банк лишился лицензии.

  • ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у банка «Интеркоммерц» в феврале 2016 года. Решение было принято в связи с недостаточным объемом активов банка. «Интеркоммерц» занимал 64 место по размеру активов в России.

  • Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило клиентам «Интеркоммерца» 64,3 миллиарда рублей, что на тот момент было рекордной суммой для российского банковского сектора.

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