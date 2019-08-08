Почему тормозит проект по переобучению предпенсионеров

Задержка в реализации федерального проекта по обучению россиян предпенсионного возраста обусловлена долгой процедурой заключения контрактов, все целевые показатели будут достигнуты в срок, заявили РИА Новости в Минтруде.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации. В частности, речь шла о неисполнении в ряде регионов в срок мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

«Сложившаяся ситуация во многом обусловлена длительностью процедур заключения контрактов на проведение данных мероприятий, в связи с чем руководителем национального проекта „Демография“ Максимом Топилиным на селекторном совещании с регионами 29 июля было поручено высшим органам исполнительной власти отстающих регионов обеспечить немедленное заключение контрактов на обучающие мероприятия», — рассказали в министерстве.

В Минтруде отметили, что в настоящее время показатели нацпроекта в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста растут. Ведомство координирует данную работу, «все целевые показатели будут достигнуты в установленный срок в полном объеме», подчеркнули в Минтруде. Всего в 2019 году планируется обучить 75 тысяч человек, но ожидается, что в ряде регионов показатели по численности переобученных россиян предпенсионного возраста будут превышены. «Таким образом, все желающие смогут пройти переобучение», — добавили в министерстве.