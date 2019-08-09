Кому еще могут дать доплату к пенсии

Сейчас тем пенсионерам, которые проработали в сельской местности не менее 30 лет, платят повышенную фиксированную выплату.

Это правило действует с 2019 года и распространяется на тех, кто работал в должности, вошедшей в специальный перечень.

Еще одно обязательное условие — пенсионер должен проживать в сельской местности.

Депутаты Адыгеи считают это условие не вполне справедливым и разработали законопроект, который меняет правила доплаты к пенсии сельским пенсионерам.

Как отмечается в пояснительной записке, некоторые пенсионеры в преклонном возрасте перебираются в город, кто-то отправляется в городской дом престарелых, где-то сельский населенный пункт преобразуют в городской.

Кроме этого, есть категория пенсионеров, которые длительное время — 30 и более лет — проработали в сельском хозяйстве, однако проживали и проживают в городском населенном пункте.

В итоге люди, попавшие в такую ситуацию, лишаются доплат к пенсии, хотя также внесли равный с проживавшими в сельской местности трудовой вклад в развитие сельского хозяйства.

Законопроект № 772168-7 распространяет доплату к пенсии сельским пенсионерам независимо от места их проживания.