За 72 часа из предпенсионера сделают программиста 1С

В 2019 году планируется обучить 75 тысяч человек предпенсионного возраста. В Минтруде отметили, что в настоящее время показатели нацпроекта в части организации профобучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста растут и будут достигнуты в установленный срок в полном объеме.

Между тем граждане интересуются, на кого же переобучают предпенсионеров? Как рассказывают наши читатели, в ЦЗН им предлагают обучиться на стропальщика, арматурщика, бетонщика и т.д.

Однако, есть и другие, более высокоинтеллектуальные предложения.

Фирма «1С» на своем сайте опубликовала объявление о бесплатных курсах для предпенсионеров, где они могут обучиться программированию.

Научить предпенсионеров практическим навыкам программирования в системе «1C:Предприятие 8.3» компания обещает всего за 72 часа.

Программа обучения разработана по заказу Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».

На курсы приглашаются граждане РФ старшего возраста: