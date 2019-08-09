За 72 часа из предпенсионера сделают программиста 1С

В 2019 году планируется обучить 75 тысяч человек предпенсионного возраста. В Минтруде отметили, что в настоящее время показатели нацпроекта в части организации профобучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста растут и будут достигнуты в установленный срок в полном объеме.
Между тем граждане интересуются, на кого же переобучают предпенсионеров? Как рассказывают наши читатели, в ЦЗН им предлагают обучиться на стропальщика, арматурщика, бетонщика и т.д.
Однако, есть и другие, более высокоинтеллектуальные предложения.
Фирма «1С» на своем сайте опубликовала объявление о бесплатных курсах для предпенсионеров, где они могут обучиться программированию.
Научить предпенсионеров практическим навыкам программирования в системе «1C:Предприятие 8.3» компания обещает всего за 72 часа.
Программа обучения разработана по заказу Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».
На курсы приглашаются граждане РФ старшего возраста:
- женщины 51-55 лет (1964-1968 г.р.)
- мужчины 56-60 лет (1959-1963 г.р.).