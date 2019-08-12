Работодателям дадут возможность оборудовать детские комнаты

Многие россияне сталкиваются с проблемой при устройстве детей в детский сад. Мест на всех желающих не хватает.

Эксперты Общероссийского народного фронта считают, что решить проблему поможет создание детских комнат там, где работают родители.

ОНФ направит рекомендации Роспотребнадзору, Минтруду и Минпросвещения с тем, чтобы ведомства разработали правила создания таких комнат, а также внесли изменения в действующие СанПиН, предусматривающие возможность организации детской комнаты на рабочем месте.

«Детские комнаты — это так называемые корпоративные детские сады. Такой вид учреждений, как правило, для детей от 2,5 лет уже практикуется крупными российскими компаниями. Работодатели строят отдельный детсад для детей своих сотрудников или организовывают отдельные комнаты, где с детьми занимается няня, их там кормят, в то время как мама выполняет должностные обязанности», — пояснила соучредитель АНО по правовой поддержке «Мама в праве» Елена Гринь.

По ее мнению, это будет выгодно и работодателю, потому что в его интересах сохранить рабочее место за опытным сотрудником, нежели выделять денежные средства на обучение нового.