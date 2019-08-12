Кто платит налог на прибыль при выходе организации из числа участников ООО

С 01.01.2019 к доходам от долевого участия в других организациях, выплачиваемых в виде дивидендов, также относится доход в виде имущества (имущественных прав), который получен акционером (участником) организации при выходе (выбытии) из организации либо при распределении имущества ликвидируемой организации между ее акционерами (участниками) в размере, превышающем фактически оплаченную соответствующим акционером (участником) стоимость акций (долей, паев) такой организации.

В пункте 2 статьи 275 НК указано, что в случае, если доходы получены акционером (участником) организации (его правопреемником) при распределении имущества ликвидируемой организации между ее акционерами (участниками), сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно, исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки.

Таким образом, в отношении доходов в виде дивидендов, полученных акционером (участником) организации (его правопреемником) при распределении имущества ликвидируемой организации, действуют специальные положения. Вместе с тем, в отношении дивидендов, полученных налогоплательщиком при выходе (выбытии) из организации, аналогичные нормы отсутствуют.

Таким образом согласно пункту 3 статьи 275 НК российская организация, являющаяся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов, признается налоговым агентом. Следовательно, такая российская организация должна исполнить обязанность налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на прибыль.

При этом для корректного определения налоговой базы получателя дивидендов, информацию о фактически понесенных расходах участника при приобретении им доли ООО, налоговый агент может получить у самого участника. При отсутствии данной информации, исчисление налога с полученных дивидендов при выходе (выбытии) участника определяется налоговым агентом без учета таких расходов.

Что касается АО, то налоговые последствия операций по выкупу (приобретению) акционерным обществом у акционера акций подпадают под действие статьи 280 НК, как операции по реализации ценных бумаг. При этом учитывается категория выкупаемых ценных бумаг (обращающиеся или необращающиеся ценные бумаги).

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/2/55668 от 24.07.2019.