Росстат будет чаще штрафовать налогоплательщиков

Без лояльной молодежи жить никак не получится. Можно конечно, пару десятилетий радостно падать в ...
...В схватке схлестнулись две мощные силы - Путинофобы и путинофилы... А где-то по фону – больша...
Да, малограмотному человеку можно что угодно рассказать и он поверит. Вас это удивляет? И даже ес...
Про Париж - очередная методическая малограмотная ложь!(Уравнивание парижских и московских событий...
О, очередной "патриот" пришел, который позволил себе приватизировать страну и решать, кому в ней ...
Давайте вышлем для начала тысяч эдак 200 студентов ведущих российских ВУЗов. Вся беда всегда от н...
23 года в строительстве первый раз такое слышу.
Кого ещё искать? Уже нашли: Светлана Николаевна из Воскресенска хапнула 2 миллиарда, а теперь при...
Не подключайтесь к этим майданутым, они сейчас опять будут свою жевачку жевать про "свободу" от ...
С парикмахерами точно. Один раз эту фразу сказала та, что и в прошлый раз стригла......
с вашей точки зрения, это феномен исключительно из патриотических соображений? И печеньки еще ка...
"Пить" - это бюджетненько. Очень большая экономия на поддержании себя в кондиции, угодной работод...
насчет сантехников - то тут только одно желание - стрясти с клиента как можно больше денег под пр...
@Тишина верить СМИ и не включать мозги-не гуд.
Вы зарплатные ведомости в руках держали? "Печенки" уже год как не в тренде. Пора бы сменить метод...
слушайте, нотариус, банк, подпись в карточке банка, заявление в 46-ю. договор аренды. Она думала,...
Вот еще несколько сотен байт информационного мирового пространства заполнены бесполезной информац...
ну что по печени врезали это ужасно, но и зарплату у Сороса получать тоже не есть гуд. Эти ваши д...
Как и та девчонка, которой по печени врезали.Часть нашего общества вообще очень радостная. А чего...
Никогда не понимала, объясните пжл, как люди, которые никогда не работали ещё и умудряются пить, ...
Вы явно несправедливы к человеку. Мадам, как вы изволили выразиться, дворник и курьер. Т.е. не сп...
Т.е. надо озадачится и попросить у собственника помещения акт ввода в эксплуатацию? Мы снимаем ка...
очередной бред, программиста хорошего сейчас днем с огнем не найти, они видимо уже кого-то переоб...
Очень странный подход. О формах отчетности, которые утверждаются для каждого юр.лица ЕЖЕМЕСЯЧНО, ...
Вы свою сначала логику уловите? Это вы ставите в зависимость две независящие друг от друга единиц...
У нас капитализм по образцу запада, а не борьба за идею и если не привязать долговременную морков...
Не соглашусь, если бы Вы говорили о квантовой физике с профессором этой физики, наверняка тоже по...
О, а где-то там же пробегают разоренные санкциями сечин и дерипаска, плачут банкроты роттенберг и...
Что она не умная, это факт, но то что она не понимала, что делает и что подписывает у нотариуса в...
Мде, понимаешь, что всё относительно, почитав такие исследования. ...
Вполне может быть, что ей таким образом предложили не увольняться. Знаете, как в строительных фир...
Вопрос не во взыскании, а в блокировке сумм. Причем зачастую нарисованных из воздуха из-за кривой...
Ух ты! Теперь все недовольные соберутся в одном месте и будет легко и просто их всех "уйти", что ...