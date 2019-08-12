Росстат будет чаще штрафовать налогоплательщиков

На днях на общественное обсуждение был представлен законопроект, который облегчает процесс наложения штрафов за статотчетность.

У Росстата будет уже не 2 месяца, а 2 года на то, чтобы среагировать на оплошность налогоплательщика.

В настоящее время респонденты зачастую остаются безнаказанными, отмечается в пояснительной записке.

«Клерк» решил провести опрос, чтобы выяснить, насколько часто на данный момент Росстат штрафует за опоздание со статотчетами. Приглашаем вас принять в нем участие.