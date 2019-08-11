С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова взяла на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая «задолжала» почти 2 млрд руб.

«Если Светлана Николаевна разрешит и примет нашу помощь, мы, безусловно, будем помогать. Хотя ситуация очень непростая, думаю, придется много сил потратить, чтобы восторжествовала справедливость. Мы понимаем, что простой человек, дворник, не имеет возможности нанять хороших юристов», — сказала в интервью РБК Семенова, добавив, что с женщиной свяжутся и решат, чем можно ей помочь.

Ранее «Воскресенские деловые вести» написали, что со Светланы Бодровой, работающей дворником на предприятии ЖКХ в Воскресенске, хотят взыскать почти 2 млрд руб. Женщина хотела устроиться курьером в столичную компанию. Неизвестные отвезли ее к нотариусу и оформили на должность директора и учредителя компании «Реалити плюс». От имени организации Бодрова заключила кредитный договор на $32 млн с Судостроительным банком, который впоследствии лопнул. Права востребования долгов перешли к Агентству по страхованию вкладов.

Дорогомиловский суд Москвы постановил, что женщина должна выплатить агентству свыше 1,8 млрд руб. По информации издания, половина заработной платы женщины (7,5 тыс. руб.) будет отчисляться на погашение долга.

По данным Федеральной службы судебных приставов, сумма задолженности Бодровой — 1,82 млрд руб., также она должна уплатить исполнительский сбор — 127,42 млн руб.

Напомним, недавно широкую огласку приобрел другой плачевный случай с курьером. Гражданина, претендующего на должность курьера, работодатели зарегистрировали в качестве ИП. Через его счет проводились большие суммы и теперь он должен государству налоги. в сумме 2 млн. рублей. Все суды, вплоть до ЕСПЧ ни к чему не привели...