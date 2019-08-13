При расчете НДФЛ от продажи унаследованной квартиры можно учесть уплату ипотеки

В случае продажи унаследованной квартиры, находившейся в собственности налогоплательщика менее 3 лет, образуется доход, подлежащий обложению НДФЛ.

При этом срок владения квартирой отсчитывается со дня смерти наследодателя независимо от даты государственной регистрации прав.

При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета при продаже квартиры, который составляет 1 млн. рублей.

Вместо получения имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

Если при наследовании квартиры одновременно наследуются обязательства по погашению ипотечного кредита, взятого на ее приобретение, расходы наследника по погашению такого кредита могут быть отнесены к расходам на приобретение такой квартиры.

С учетом изложенного при продаже квартиры, полученной в порядке наследования с обременением ипотекой, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов от продажи квартиры на сумму расходов по возврату банку заемных средств и погашению процентов за пользование заемными средствами.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/58466 от 02.08.2019.