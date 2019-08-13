Как считать срок владения супругами земельным участком с домом

На основании пункта 17.1 статьи 217 и пункта 2 статьи 217.1 НК освобождаются от НДФЛ доходы, получаемые физлицами за соответствующий налоговый период от продажи объектов недвижимого имущества, при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более.

Минимальный предельный срок владения составляет 5 лет (за рядом исключений).

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

Таким образом, минимальный предельный срок владения земельным участком и жилым домом исчисляется с даты первичной государственной регистрации одним из супругов права собственности на такое имущество, приобретенное в совместную собственность супругов.

В этой связи в случае нахождения земельного участка и жилого дома в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более доход, полученный от продажи указанного имущества, не подлежит обложению НДФЛ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/57648 от 01.08.2019.