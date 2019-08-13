Налоговики возвращают НДФЛ с большой задержкой

В этом году наблюдается задержка с возвратом НДФЛ в связи с получением вычетов. Об этом сообщают наши читатели.

Напомним, срок камеральной проверки декларации 3-НДФЛ составляет 3 месяца, еще 1 месяц отводится налоговикам на возврат налога.

Однако на практике эти сроки нередко затягиваются. Например, у участницы нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке на получение денег из ИФНС ушло 7 месяцев вместо положенных четырех.

Добиться возврата ей удалось только после личного визита к инспектору.