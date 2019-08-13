Налоговики возвращают НДФЛ с большой задержкой

В этом году наблюдается задержка с возвратом НДФЛ в связи с получением вычетов. Об этом сообщают наши читатели.
Напомним, срок камеральной проверки декларации 3-НДФЛ составляет 3 месяца, еще 1 месяц отводится налоговикам на возврат налога.
Однако на практике эти сроки нередко затягиваются. Например, у участницы нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке на получение денег из ИФНС ушло 7 месяцев вместо положенных четырех.
Добиться возврата ей удалось только после личного визита к инспектору.
Подала декларацию на возврат НДФЛ за 2018 год 19 января. В личном кабинете проверка закончилась 6 мая. Возврата нет. Поехала в ИФНС 30 мая поинтересоваться- говорят не успевают обрабатывать, ждите. Возврата нет. 15 июля написала жалобу. Прислали регистрацию моего письма. Возврата нет. 8 августа поехала снова в ИФНС и попросила пропуск к инспектору. Дали сразу. Инспектору пообещала что не уйду пока не обработает возврат. 12 августа- возврат НДФЛ за 2018 год есть! 7 месяцев вместо 4х! Совет: только лично к инспектору! ИФНС 7720.
- пишет Marina