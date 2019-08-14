Внимание всем тем, кто хотел сэконить на зарплатных налогах, но не смог

Вот уже неделю мы анонсируем вебинар «Законные способы снизить зарплатные налоги». Он пройдет 28 августа в 16-00 по мск.

И только сейчас выяснилось, что люди не могли оплатить его из-за технической ошибки. Виноват во всем гуманитарий-главред.

Поможем компании сэкономить на налогах, а главреду справиться с затяжной депрессией из-за того, что она окончательно поняла, что не разбирается в технических вопросах.

Итак, о чем вебинар:

Он состоит из двух частей.

Купить вебинар за 1700 руб. вместо 2000 руб.

Вот программа первой:

Какие есть легальные способы снижения зарплатных налогов. Как правильно работать с самозанятыми для снижения налогооблагаемой базы. Как работать с ИП, чтобы договор партнёрства ФНС не переквалифицировала в трудовой договор. Как обучать сотрудников и не платить страховые взносы. Какую выгоду компания может извлечь из социальных выплат работникам Как сократить зарплатные налоги максимально? Спойлер: организовать производственный кооператив. Какая выгода от привлечения удалённых сотрудников? И как это влияет на зарплатные налоги

Эту часть вебинара будет вести Александра Майструк, налоговый эксперт, руководитель отдела Комплексного сопровождения бизнеса компании MCOB

Во второй части вебинара расскажем, как бороться, если налоговая неправомерно заставляет платить налоги.

Тут спикером будет Екатерина Клименко, эксперт по налогам и бухучета, руководитель отдела бухгалтерского сопровождения компании MCOB