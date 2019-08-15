Как формировать кассовые чеки при расчетах встречным предоставлением

Обязана ли организация применять ККТ при предоставлении или получении встречного предоставления за товары, работы, услуги в случае расчетов с другими организациями или ИП?

Такой вопрос задали московским налоговикам.

УФНС по г. Москве в письме № 17-15/138092@ от 01.08.2019 пояснило, что ККТ применяется пользователями при предоставлении или получении встречного предоставления за товары, работы, услуги, за исключением установленных законодательством РФ случаев.

Встречное предоставление возникает при договоре купли-продажи, где одна из сторон обязуется передать в собственность другой стороны предмет расчета в обмен на другой. При этом каждая из сторон признается продавцом предмета расчета, который она обязуется передать, и покупателем предмета расчета, который она обязуется принять в обмен.

Обе стороны договора обязаны пробивать чеки и в момент отгрузки, и в момент получения товара с обязательным указанием ИНН покупателя (клиента).

При расчете в форме встречного представления при получении товара (работы, услуги) от другой стороны пользователю необходимо сформировать кассовый чек с обязательными реквизитами, в том числе с признаком расчета (тег 1054) «расход», признаком способа расчета (тег 1214) «полный расчет» и указанием суммы по чеку встречным представлением (тег 1217), равной стоимости приобретаемого товара (работы, услуги).

Кроме того, при передаче собственного товара (работы, услуги) происходит реализация указанного товара (работы, услуги), в связи с чем, формируется кассовый чек с признаком расчета (тег 1054) «приход», признаком способа расчета (тег 1214) «полный расчет» и указанием суммы по чеку встречным представлением (тег 1217), равной стоимости передаваемого товара (работы, услуги), а также другими обязательными реквизитами.