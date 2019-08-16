В 2020 году МРОТ будет 12130 рублей

.Сегодня Минтруд опубликовал текст поправок в Федеральный закон от 19.07.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

На 2020 год МРОТ установлен в размере 12130 рублей.

Напомним, в законодательстве предусмотрен механизм ежегодного установления МРОТ в сумме равной 100 % величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за 2 квартал предыдущего года.

Ранее ПМ за 2 квартал 2018 был установлен в размере 12130 руб.

Кроме того, проектом также уточняется редакция части 2 статьи 1 согласно статье 133 ТК. В законе пропишут, что МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения«.

В целях приведения части 2 статьи 1 в соответствии с нормами ТК после слов «в размере» дополнена словами «не ниже».

Вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 января

‎2020.