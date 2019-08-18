Клиенты «Райффайзенбанка» уже 18 часов не могут пользоваться своими деньгами

Клиенты «Райффайзенбанка» жалуются на невозможность пользоваться услугами банка. Они не могут снять деньи с карты или расплатиться ею.

Накануне пресс-служба банка предупредила клиентов, что все эти операции будут недоступны с часу ночи до семи утра 18 августа из-за технических работ. Однако что-то пошло не так.

«К сожалению, обновление систем пошло по не совсем запланированному сценарию. Приносим свои извинения, коллеги чинят», — пишет представитель банка в Фейсбуке.

О том, когда неисправность будет устранена, банк не сообщает. Более того, на сайте самого банка нет никаких пояснений для клиентов о сложившейся ситуации. Дозвониться до банка клиенты тоже не могут.