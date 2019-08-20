Минпромторг перестарался с «регуляторной гильотиной»

Минпромторг разработал трехстраничный проект санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к продавцам продуктов питания. Он должен заменить действующий документ, который содержит около 30 страниц требований к транспортировке, приему и хранению продуктов, личной гигиене сотрудников, планировке помещений и проч.

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Проект является результатом «регуляторной гильотины», цель которой — уменьшить количество «излишних и устаревших, неэффективных контрольных функций», процитирован в сообщении ведомства министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Однако бизнес остался проектом недоволен, пишут «Ведомости». Предлагаемый вариант выглядит сырым и требует доработки с участием ассоциаций ритейлеров и поставщиков. В проекте отсутствует конкретика, говорят представители бизнеса. В нем описаны лишь общие требования к торговым точкам и персоналу. Так есть требование об оформлении медицинской книжки, но нет запрета на допуск к работе болеющих сотрудников; в торговых залах не должно быть грызунов и насекомых, но нет ни слова о других животных, которые также могут быть причиной антисанитарии.

Другим недостатком проекта называют отсутствие прямых отсылок к техрегламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и перечню нормативных документов, которые бы уточняли общие формулировки и исключали возможность толкования норм контролерами.

Представители крупных торговых сетей либо отказались комментировать проект, либо не ответили на запросы «Ведомостей». По словам участника обсуждения проекта, крупные продуктовые ритейлеры и их отраслевая организация АКОРТ в этом процессе не участвовали. В сообщении министерства говорится, что проект разработан по результатам обсуждений с предприятиями розничной торговли и АКОРТ. Минпромторг согласовал с ассоциацией лишь общие принципы, сообщил представитель АКОРТ, не ответив на вопрос, обсуждались ли с АКОРТ сами нормы документа.