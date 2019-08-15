Готовы новые рекомендации для кафе и ресторанов вместо прежних СанПиНов

Минэкономразвития разработало «Белую книгу индустрии» для кафе ресторанов и кондитерских.

Как сообщил глава ведомства Максим Орешкин на своей странице в Instagram, взамен СанПиНам общепит получит новые рекомендации.

"Это наш пилот. Все, что обязательно и важно для безопасности, должно сюда войти, чтобы предприниматель мог ориентироваться на один документ — заниматься своим делом, а не чтением бумаг«,- пояснил Орешкин.

Минэкономразвития намерено обсудить эти рекомендации со всеми участниками: как с бизнесом, так и с Роспортребнадзором, чтобы сделать книгу оптимальной для всех.

«Но уже много абсурдного мы не взяли в книгу. Например, в текущих требованиях прописано, какая доля секунд должна уходить на уборку помещений. На мытье полов — 1,33 мин на кв. м., для протирания полов — 0,856 мин на кв.м и для подметания полов — 0,686 мин на кв.м. Всем бы поучится такому тайм-менеджменту, но это явно не дело надзорных органов», — пишет Орешкин.

Скачать книгу с новыми рекомендациями можно по этой ссылке: https://yadi.sk/i/-QeN5ReAVGlSmw

Напомним, ранее «Опора России» направила в Роспотребнадзор предложение действующие санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН) для ресторанов и кафе. Эти нормы бизнес считает устаревшими.

Бизнес, в частности, указывает, что согласно нынешним СанПиН, стейки с кровью вообще запрещены, так как вторые блюда и гарниры должны иметь температуру не ниже 65 °С, а температура стейка medium-rare — 60 °С. Rare — 55 °С, Blu rare — 45-50 °С.

За это сейчас предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей и даже приостановка деятельности на срок до 90 суток.