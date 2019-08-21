Суд переквалифицировал фиктивные займы в налогооблагаемый доход предпринимателя

Верховный Суд РФ подтвердил, что инспекция правомерно признала разницу между суммой, поступившей на банковский счет предпринимателя, и той, что отражена в его учетных документах, налогооблагаемой выручкой, а не возвратом займов, и переквалифицировала ее в налогооблагаемый доход. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

В результате выездной проверки инспекция установила, что индивидуальный предприниматель незаконно занижал налоговую базу по НДФЛ и НДС. Так, он получал доход от розничной продажи товаров, однако часть выручки не учитывал при расчете указанных налогов. ИП выводил ее из-под налогообложения, заключая фиктивные договоры займа (ст. 807 ГК РФ) со своими контрагентами. Он якобы предоставлял им в долг суммы, равные неучтенному от реализации товара доходу. При этом фактически средства заемщикам не передавались и в их отчетных документах не учитывались. Это позволяло ИП занижать налогооблагаемую базу по НДС и НДФЛ, указывая неверную информацию в бухгалтерских документах.

Инспекция установила, что разница между суммой, поступившей на банковский счет предпринимателя, и той, что отражена в его учетных документах, является налогооблагаемой выручкой, а не возвратом займов. Поэтому налоговый орган переквалифицировал поступившую выручку в налогооблагаемый доход и доначислил предпринимателю НДС и НДФЛ, а также пени и штрафы.

Предприниматель не согласился с решением инспекции и обратился в суд. Он указал, что спорная сумма является возвратом займов и процентов по ним, поэтому он не включил ее в состав доходов, так как при определении налоговой базы такие средства не учитываются.

Суды отказали налогоплательщику, указав, что налоговый орган правомерно переквалифицировал указанную разницу в налогооблагаемый доход. Расходные и приходные документы (расходные кассовые ордера), которые представил предприниматель, не подтверждают выдачу займов. Более того, он их составил уже после выездной проверки.

Суды выявили, что бухгалтерский и налоговый учет и отчетность контрагентов ИП информацию по займам также не подтверждают. В ходе рассмотрения дела обнаружилось, что ИП не обладал денежными средствами в объеме, позволяющем предоставлять займы в проверяемый период. Поэтому суды пришли к выводу о недоказанности передачи денежных средств по договорам займа.

Не согласившись с позицией судов, налогоплательщик обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения