Врачам повысят зарплату. Может быть

До конца сентября правительство предложит меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения и учителей.

Такое поручение министр здравоохранения Вероника Скворцова и социальный вице-премьер Татьяна Голикова получили во вторник, 20 августа, на совещании от Владимира Путина, сообщает "Коммерсантъ".

Проблемы именно с первичным звеном здравоохранения стали одной из наиболее заметных тем «прямой линии», проведенной главой государства 20 июня.

Глава Минздрава Вероника Скворцова представила на совещании доклад о первом годе исполнения нацпроекта и отдельно — анализ текущего состояния первичного звена здравоохранения. Среди его проблем она выделила дефицит «кадров всех категорий», нарушения в планировании размещения медицинских учреждений в регионах, большой износ зданий, инфраструктуры и оборудования и сложности с доступностью медпомощи в удаленных районах страны.

Так, по словам министра, хотя число врачей, работающих в первичном звене медицинской помощи, увеличилось на четыре тысячи за четыре года (до 305 тыс.), но системе не хватает еще более 25 тыс. специалистов и 130 тыс. человек медицинского персонала. Почти 8 тыс. зданий из более 72 тыс. для первичной медпомощи находятся в аварийном состоянии и требуют сноса, реконструкции или капремонта, замены требуют и до 40% медицинского оборудования (более 20 тыс. единиц техники).

Министр, впрочем, подчеркнула, что ее ведомство работает с этими проблемами уже несколько лет и наиболее эффективные методы их решения стали основой профильного федерального проекта, который входит в нацпроект «Здравоохранение»,— три целевых показателя нацпроекта (младенческая смертность, доля организаций, участвующих в создании и тиражировании модели «бережливой поликлиники», и работа со страховыми представителями) выполнены с опережением плана.

В качестве дополнительных мер по развитию первичного звена Вероника Скворцова предложила, в первую очередь, сократить дифференциацию зарплат врачей и медперсонала — за счет закрепления доли оклада в структуре их зарплат в размере 55% и введения минимума выплат в 170% средней зарплаты по региону для врачей первичного звена и в 200% — для врачей скорой помощи. Также, по ее словам, необходимо увеличить зарплатный коэффициент для работающих на особо сложных территориях (речь идет о регионах Крайнего Севера и Арктики в целом) до 1,4 — при этом, по словам министра, деньги на это уже есть в нацпроекте. Для всех остальных регионов министр попросила дать поручение обеспечивать медикам при устройстве на работу соцпакет и служебное жилье. Также для решения кадровых проблем медицины, по словам Вероники Скворцовой, важно увеличить прием в медучилища — это обеспечит приход в отрасль не менее 68–70 тыс. человек в год. При этом Минздрав хотел бы вести регистр студентов-медиков и фармацевтов, чтобы лучше понимать ситуацию с кадрами в стране.

Для самих медорганизаций первичного звена министр предложила обнулить налог на имущество и землю, провести «детальный анализ каждого региона» и подготовить для них программу обновления инфраструктуры. Чтобы усовершенствовать территориальное планирование, необходимо ужесточить требования к предоставлению регионами информации в геоинформационную систему Минздрава, а при выдаче лицензий частным клиникам учитывать их предполагаемое местоположение. Еще одно направление развития поликлиник — дальнейшее внедрение модели их работы на основе «бережливых технологий», поэтому министр попросила президента о поручении нормативно закрепить ее понятие.

Впрочем, публичную поддержку среди всех предложений министра получило во вторник только предложение о повышении зарплат — и то в измененном виде.

Как заявила по итогам совещания вице-премьер Татьяна Голикова, правительству известны данные Роструда о невыплатах врачам и учителям средств за сверхурочную работу и совместительство.

В этой ситуации, по ее словам, Белому дому предстоит выбрать между двумя вариантами — зафиксировать структуру зарплаты врачей, установив минимум постоянного заработка, или ввести доплаты из федерального бюджета медсестрам и участковым врачам. При этом правительство должно сформировать решение до внесения бюджета в Госдуму, чтобы новая система выплат заработала к 1 июля 2020 года.

Помимо «зарплатной» тематики, согласно стенограмме совещания, президент поручил подготовить и программу модернизации первичного звена здравоохранения в целом — но в какой мере Кремль согласился с предложениями Минздрава, станет понятно лишь после публикации формальных поручений президента по итогам совещания