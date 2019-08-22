Чиновники тоже имеют право на выходной для диспансеризации

Согласно статье 185.1 ТК работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на 1 рабочий день 1 раз в 3 года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Предпенсионеры освобождаются от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год.

Но распространяются ли эти правила на чиновников? Таким вопросом задались налоговики. Положительный ответ на него дал Минфин в письме от 11.07.2019 № 18-4/В-319.

Государственные гражданские служащие как граждане РФ имеют право на прохождение общей диспансеризации.

Помимо этого, в отношении гражданских служащих предусмотрено проведение обязательной ежегодной диспансеризации, в том числе в целях выявления заболеваний, препятствующих замещению должностей гражданской службы, порядок прохождения которой утвержден приказом МЗСР от 14.12.2009 № 984н.

Учитывая положения части 3 статьи 52 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которым гражданским служащим предоставляются иные госгарантии, установленные федеральными законами, а также принимая во внимание субсидиарное применение положений ТК к отношениям, связанным с гражданской службой, гражданский служащий имеет право на предоставление гарантий, предусмотренных статьей 185.1 ТК.

При этом право на предоставление предусмотренных в статье 185.1 ТК оплачиваемых выходных дней гражданский служащий может реализовать вне зависимости от вида проходимой диспансеризации — общей диспансеризации или обязательной диспансеризации, порядок прохождения которой регламентирован приказом МЗСР № 984н.

Для реализации такого права гражданский служащий должен представить представителю нанимателя соответствующее заявление и согласовать с ним день (дни) освобождения от служебных обязанностей.

При этом в случае, если гражданский служащий решил воспользоваться правом на дополнительный выходной день (дни) в целях прохождения обязательной диспансеризации в соответствии с приказом МЗСР № 984н, то соответствующий выходной день должен быть определен с учетом утвержденного представителем нанимателя графика прохождения диспансеризации.

В документе Минфин также разъяснил, как правильно исчислить средний заработок для оплаты чиновникам дня прохождения диспансеризации.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № ЕД-4-5/14104 от 19.07.2019.