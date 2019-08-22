При разделе наследства НДФЛ платить не надо

В соответствии с пунктом 18 статьи 217 НК не подлежат налогообложению НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физлиц в порядке наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также вознаграждения, выплачиваемого наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

В силу статьи 1165 ГК наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними.

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.

Минфин в письме № 03-04-05/59097 от 06.08.2019 сообщает, что раздел наследственного имущества, находящегося в общей долевой собственности наследников, не приводит к возникновению дохода, подлежащего обложению НДФЛ.