При утрате права на УСН можно будет пользоваться переходным периодом

Минфин подготовил законопроект, которым предлагается смягчить последствия утраты права на УСН для субъектов малого предпринимательства. Проект разработан в целях реализации одного из пунктов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Переходным периодом смогут воспользоваться налогоплательщики на УСН, у которых по итогам отчетного налогового периода не соблюдены условия применения данного налогового режима:

доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей;

и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек.

В течение переходного периода налогоплательщик применяет УСН с учетом некоторых особенностей. В частности, налоговая ставка для налогоплательщиков, уплачивающих налог с доходов, увеличивается с 6 до 8 процентов, а для налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения является «доходы минус расходы», — с 15 до 20 процентов.

Налогоплательщик утратит право на применение УСН, если его доходы превысят 200 млн рублей или средняя численность работников превысит установленное ограничение более чем на 30 человек.

Обсуждение проекта продлится до 30 августа.