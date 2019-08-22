Реформа неналоговых проверок может их ужесточить

Реформа неналоговых проверок может их только ужесточить и бизнес омбудсмену это не нравится.

Борис Титов направил главе аппарата правительства Константину Чуйченко письмо с критикой законопроектов о госконтроле и об обязательных требованиях, подготовленных Минэкономики в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности («регуляторной гильотине»).

Как следует из отзыва, с которым ознакомился «Коммерсантъ», омбудсмен в целом поддерживает проекты Минэкономики при условии учета замечаний. В числе главных претензий — бланкетные нормы и лакуны, позволяющие контрольно-надзорным органам произвольно толковать положения законопроекта.

В числе главных претензий — бланкетные нормы и лакуны, позволяющие контрольно-надзорным органам произвольно толковать положения законопроекта.

Как рассказала «Ъ» глава экспертного центра при бизнес-омбудсмене Анастасия Алехнович, из-за большого количества бланкетных норм (слово «иные» упоминается в проектах 174 раза) законопроекты не смогут снизить давление на бизнес и, скорее всего, выльются в произвольное толкование контролерами существующих требований к бизнесу и создание новых. «Фактически контрольно-надзорные органы смогут инициировать новые требования и принимать активное участие в самооценке своей эффективности. Есть риск создания замкнутой системы, которая не учитывает мнения ни предпринимателей, ни потребителей»,— отмечает госпожа Алехнович.

В отзыве также указывается на коллизии между двумя проектами, возникающие из-за сужения понятия «обязательных требований» до условий, установленных нормативно-правовыми актами — при этом акты технического регулирования, в том числе СанПиНы, ГОСТы и международные стандарты, из числа обязательных требований «выпадают». В аппарате опасаются, что такой подход ухудшит санитарно-эпидемиологическую обстановку и отрицательно повлияет на экологию и промышленную безопасность. Среди других претензий — сокращение числа оснований, влекущих недействительность проверки, и невовлеченность бизнеса в определение показателей контроля: по проекту, их ключевые виды определяются правительством, а индикативные — утверждаются и оцениваются непосредственно контрольно-надзорными органами.

В аппарате уполномоченного предполагают, что многие положения проекта о госконтроле заместят принятый еще при президентстве Дмитрия Медведева 294-ФЗ о защите прав предпринимателей, из-за чего будут потеряны нормы о презумпции добросовестности предпринимателей, хотя их и заменит положение о толковании «всех сомнений в нарушении требований» в пользу контролируемого лица. Нынешняя редакция законопроектов оставляет на усмотрение контролеров и выбор санкций — одно и то же нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

Для учета мнения предпринимателей омбудсмен просит господина Чуйченко конкретизировать участие бизнеса и экспертов в КНД и актуализации обязательных требований — для этого он предлагает создать Общественный деловой совет при Дмитрии Медведеве. Кроме того, омбудсмен попросил назначить его куратором пилотного проекта по «регуляторной гильотине» (ее будут пробовать на общепите, производстве медоборудования и сельхозпродукции, виноградарстве и виноделии в регионах).