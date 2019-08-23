При увольнении выплатить расчет позже установленного срока нельзя, даже если работник очень об этом просит

Работодатели, не договаривайтесь с сотрудником об отсрочке расчета при увольнении. Такой призыв опубликовала на своем сайте ГИТ Алтайского края.

Расчет при прекращении трудового договора установлен в статье 140 ТК и не может быть изменен соглашением сторон. Условие о продлении срока ухудшает положение работника и поэтому не должно применяться.

Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ст. 145.1 УК), за задержку выплат при увольнении работодателю установлена административная ответственность. Предупреждение или штраф для должностных лиц составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Напомним, ранее наши читатели, рассуждая на тему чрезмерной защиты прав трудящихся, заложенной в нормах Трудового Кодекса РФ, отмечали, что иногда ТК на страже интересов работника даже когда работник этого не хочет. Но закон есть закон...Наносит пользу, причиняет добро.