МРОТ в 2020 году вырастет на 850 рублей

Минтруд утвердил величину прожиточного минимума за 2 квартал 2019 г. Приказ от 09.08.2019 № 561н опубликован сегодня.

Прожиточный минимум составил:

на душу населения — 11 185 рублей;

для трудоспособного населения — 12 130 рублей;

для пенсионеров — 9 236 рублей;

для детей — 11 004 рублей.

Величина прожиточного минимума за 2 квартал по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на душу населения и для детей на 4,0%, для трудоспособного населения — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.

Напомним, в законодательстве предусмотрен механизм ежегодного установления МРОТ в сумме равной 100 % величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за 2 квартал предыдущего года.

Таким образом, МРОТ на 2020 год будет установлен в размере 12130 руб., что на 850 рублей больше нынешнего значения.