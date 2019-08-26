Работодателей призывают бороться с курением

На минувшей неделе в СМИ активно обсуждалась идея Минздрава в части рекомендации работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность.

«Количественная оценка трудопотерь и материальных издержек, связанных с курением сотрудников, поможет работодателю разработать инструмент сокращения потребления табака среди сотрудников путем применения экономических мер в виде поощрений и/или штрафных санкций», — говорится в документе, подготовленном Минздравом.

При этом некоторые некурящие граждане ранее выдвигали инициативу по выделению им 14 дополнительных дней отпуска.

А депутат от ЛДПР предлагал сократить рабочее время для некурящих сотрудников с 40 до 35 часов в неделю.

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