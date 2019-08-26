СМИ узнали имя чиновника из России, за прием дочери которого на работу оштрафовали Deutsche Bank

«Ведомости» выяснили имя одного из российских чиновников, который мог фигурировать в разбирательстве Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении Deutsche Bank.

SEC оштрафовала банк за прием на работу в России и странах Азии родственников местных чиновников в 2006-2014 годах. В документе описаны пять случаев, два из которых в России и три в Китае. Таким образом Deutsche Bank продвигал свои интересы в этих странах. Однако SEC не опубликовала конкретных имен чиновников, только их должности.

По предположению «Ведомостей», один из чиновников - бывший зам.министра финансов Дмитрий Панкин. Его дочь, Елена Архангельская, работает в Deutsche Bank с 2009 года, а в 2011 году переведена в Лондон. По крайней мере так указано в её профиле на сайте информагентства Cbonds.

Агентство Bloomberg писало в 2018 г. об иске бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Низара аль-Бассама к банку, где он рассказывал о внутреннем расследовании касательно найма детей двух заместителей министра финансов; эти чиновники тогда были связаны с размещением российских государственных еврооблигаций. Их дети – Елена Архангельская и Алексей Сторчак, сын замминистра финансов Сергея Сторчака (Алексея взяли в Deutsche Bank в 2010 г.). Аль-Бассам руководил подразделением корпоративного финансирования в регионе CEEMEA; по его словам, хотя у его команды были «некоторые дела» с российским правительством, Архангельская была квалифицированным специалистом и ее назначение поддержали другие менеджеры.

Получить комментарии Панкина, который в 2011 г. возглавил Федеральную службу по финансовым рынкам, а с 2018 г. работает президентом Черноморского банка торговли и развития, «Ведомостям» не удалось.

Другой российский пример – топ-менеджер одной из госкомпаний попросил Deutsche Bank взять на работу его сына. Поработав недолго в Москве в 2010 г., сын попросился в Лондон. По оценке отдела персонала в лондонском офисе, он не подходил для соответствующей программы (работа с обучением), но, как сказал сотрудник отдела, отец молодого человека – «большая шишка в госкомпании», и он попросил директора российского офиса организовать переезд.

Но уже через два месяца отдел персонала констатировал, что вне зависимости от положения его отца молодой человек должен быть исключен из программы в Лондоне, поскольку не ходит на работу, обманывает на экзамене и стал «обузой для программы, не говоря уже о банке». Через два месяца, в декабре 2011 г., его вернули в московский офис, где он проработал еще два месяца. За описываемый период Deutsche Bank провел одну сделку для этой госкомпании, сообщила SEC.