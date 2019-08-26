Бизнесу обещают введение системы УСН-онлайн

О спецрежиме УСН-онлайн рассказал замглавы ФНС Дмитрий Сатин.

По его словам, предприниматели на этом спецрежиме и использующие онлайн-кассы уже в следующем году смогут избавиться практически от всей отчетности. Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по данным, которые передают онлайн-ККТ, и пришлет уведомление на уплату.

Как пояснил Сатин, планируется апгрейд УСН, в ходе которого предприниматель в скором времени сможет выбрать «так называемый режим УСН-онлайн».

«Упрощенку упростили, и это плюс как для бизнеса, так и для налоговых органов», — резюмировал налоговик.

Напомним, отмену обязанности предоставлять налоговую декларацию налогоплательщикам, применяющим УСН, Минфин анонсировал в Проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В соответствии с этим проектом на отмену отчетности смогут претендовать предприятия и предприниматели, применяющие УСН с объектом налогообложения в виде доходов, и использующие ККТ, обеспечивающую передачу фискальных данных в налоговые органы в режиме «он-лайн».

Добавим, что в марте 2018 года Президент России в послании Федеральному собранию сообщил о необходимости полной отмены отчетности для ИП, которые пользуются цифровыми технологиями.

Отметим, что на данный момент каких-либо законопроектов по отмене деклараций по УСН на суд общественности не представлено.