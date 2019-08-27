Что компаниям на УСН запретят делать с персоналом

Требованиями статьи 341.3 ТК установлено, что особенности регулирования труда работников, направляемых временно к другим юрлицам по договору о предоставлении труда работников (персонала), работодателем, не являющимся частным агентством занятости, должен быть установлен отдельным федеральным законом.

В этой связи Минэкономразвития разработало проект поправок в закон о занятости населения, которые уточняют, какие компании могут вести деятельность по предоставлению труда персонала другим юрлицам.

Согласно документу, предоставлением труда работников, помимо частных агентств, смогут заниматься другие юрлица, за исключением применяющих УСН, а также имеющих просроченную задолженность по выплате заработной платы.

Таким образом осуществлять деятельность по предоставлению труда работников (персонала) кроме кадровых агентств будут вправе другие юрлица, за исключением применяющих УСН, а также имеющих просроченную задолженность по выплате зарплаты, в том числе иностранные юрлица в случаях, если работники с их согласия направляются к юрлицу, которое является:

аффилированным лицом по отношению к направляющей стороне;

стороной или аффилированным лицом стороны корпоративного договора, заключенного с направляющей стороной или ее аффилированным лицом, а также юрлицом, в отношении которого направляющей стороной или ее аффилированным лицом заключен корпоративный договор;

участником или аффилированным лицом участника объединения юридических лиц, не имеющего статуса юрлица, являющегося стороной соглашения о разделе продукции и созданного совместно с направляющей стороной или её аффилированным лицом на основе договора о совместной деятельности.

Норма должна вступить в силу с 2020 года.

Напомним, также МЭР готовит проект закона, вносящий поправки в ТК в части регулирования «заёмного» труда. Изменения предлагается внести в главу 53.1 ТК. В частности, в ней будет предусмотрено, что «передача» работника оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору между работником и направляющим его работодателем. Обязательные условия допсоглашения тоже будут прописаны в этой статье. При этом у направляемого работника сохраняется трудовой договор с направляющим его работодателем.