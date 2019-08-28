Кому еще придется открыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

В соответствии со статьей 5 антиотмывочного закона № 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся в том числе организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

Организации, осуществляющие деятельность по распространению лотерейных билетов, а равно заключившие договор на распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, прием лотерейных ставок среди участников лотереи, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи, являются субъектами Федерального закона № 115-ФЗ и обязаны соблюдать все установленные этим нормативным правовым актом требования.

Такие организации должны использовать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Форма заявки на регистрацию для доступа к личному кабинету не предусматривает такой вид деятельности, как «распространитель лотерей». При регистрации организациям, осуществляющим данный вид деятельности, необходимо указывать вид организации «120, Организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующая и проводящая лотерею, тотализатор (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме».

Такие разъяснения дает ФНС в письме № АС-4-2/16282@ от 16.08.2019.