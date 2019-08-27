Как будут пересматривать обязательные требования для бизнеса

Минэкономразвития перерабо­тало и еще раз внесло в правительство законопроект, определяющий правила пересмотра обязательных требований для бизнеса («Об обязательных требованиях»).

Проект поступил в аппарат правительства, говорит его представитель, теперь он будет направлен в министерства и ведомства. С проектом ознакомились «Ведомости».

Законопроект — часть механизма «регуляторной гильотины». По нему министерства и ведомства должны пересмотреть правила своего контроля и до 2021 г. отменить необоснованные требования к бизнесу. Сейчас существует около 2 млн требований к компаниям и более 200 видов контроля за ними.

Минэкономразвития предлагает поделить требования на три категории по степени ответственности за их нарушение. Требования, составляющие гостайну, а также относящиеся к сфере госбезопасности, под гильотину не попадут. Согласно законопроекту, все остальные обязательные требования должны пересматриваться каждые пять лет. Все они будут включены в специальный перечень, требования не из списка применяться не могут.

У бизнеса к законопроекту претензии остались. Он касается только требований, установленных нормативно-правовыми актами, и не затрагивает, например, СанПин, ГОСТы, международные стандарты, жаловался ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов. Проект не распространяется на федеральные законы и технические регламенты, в которых также есть много обязательных и не всегда обоснованных требований. Кроме того, не ясно, как новый закон будет регулировать требования, устанавливаемые регионами.

Еще одна проблема — исключения из гильотины отдельных ведомств и министерств. В начале июня 12 ведомств попросили правительство избавить их от гильотины. Даже если кого-то выведут из-под действия гильотины, это будет исключительный случай, уверяет федеральный чиновник, исключения должны быть минимальными.